В Харькове местные власти поднимают тарифы на тепло и горячую воду

На изменение тарифов повлияло несколько факторов, а именно увеличение уровня минимальной заработной платы, стоимости покупной тепловой энергии, а услуг водоснабжения и водоотведения. Об этом во вторник, 23 октября, сообщила пресс-служба городского совета.

При этом заместитель генерального директора предприятия "Харьковские тепловые сети" по экономике Марина Магомедова заверила, что тарифы устанавливаются согласно постановлению №528 НКРЭКУ. Такие образом, по ее словам, новые тарифы на централизованное отопление составят для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии 1307 гривен 39 копеек/Гкал, тогда как сейчас стоимость составляет 1238 гривен 88 копеек/Гкал.

Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных счетчиков тепла - 33 гривны 44 копеек за квадратный метр в месяц, тогда как сейчас - 31 гривен 69 копеек. Плата за горячую воду вырастет при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения до 80 гривен 71 копеек за кубометр, тогда как сейчас - 73 гривен 29 копеек, а для тех, у кого полотенцесушителей нет до 74 гривен 85 копеек за кубометр, тогда как сейчас - 67 гривен 74 копеек.

Новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете "Урядовий курьер"

Напомним, как сообщал УРА-Информ, эксперты прогнозируют, что после роста тарифов на газ цены на тепло и горячую воду также могут подняться. Вместе с тем это произойдет не ранее 1 января 2019 года.