Украина увеличила экспорт фруктов

Об этом сообщает ассоциация УкрСадпром.

Главными продуктами в этой группе стали грецкие орехи, которых поставлено на 69 миллионов долларов, замороженные плоды и ягоды - 61 миллион долларов, яблоки и груши - 10 миллионов долларов. Основным рынком сбыта остался Европейский Союз, поставки в который приносят около 2/3 всех валютных поступлений. Также в январе-сентябре 2018 года крупнейшие закупки фруктов осуществили Польша, Франция, Беларусь, Турция, Нидерланды, Германия и Италия.

Если не учитывать импорт экзотических для Украины фруктов (в основном, цитрусовых и бананов), за три квартала 2018 положительное сальдо внешней торговли плодами и ягодами достигло 75 миллионов долларов. В ведомстве добавили, что яблоки украинского производства экспортируются в более чем в 50 стран, при этом закупаются преимущественно Беларусью, Молдовой и Швецией. Среди новых направлений украинского экспорта ассоциация выделяет начало поставок яблок нового урожая в сентябре текущего года на рынки Испании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина начала экспорт яблок в Индию.