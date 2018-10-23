Украина упала в рейтинге крупных экспортеров Польши

По его словам, сезонные колебания в торговом сальдо между двумя государствами - это естественный процесс, который не стоит оценивать ни позитивно, ни негативно. Однако, Киеву стоит дать толчок. Украина и Польша ежегодно ведут дискуссии совместно про инвестиционные форумы, о новых инвестиционных возможностях.

"Украинцы делают чрезвычайное вклад в польскую экономику. Конечно, они всегда имеют возможность применить свои навыки, свои знания в Украине", - отметил Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина за девять месяцев 2018 года экспортировала на 40 процентов больше плодов и ягод по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.