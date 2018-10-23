Украина присоединилась к санкциям ЕС против России

Санкции продлены до 15 марта 2019 года. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 22 октября, на сайте Совета ЕС, страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Напомним, 15 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций против России на полгода, до 15 марта 2019 года.

Как сообщал УРА-Информ, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины.