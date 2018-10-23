Украина не выполнила ни одну из предыдущих программ МВФ, - Гройсман

На сегодняшний день Украина не выполнила ни одну из предыдущих программ Фонда. Об этом в понедельник вечером, 22 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, нынешняя программа уже 11-я по счету. Я считаю, что такие жесткие требования со стороны МВФ сейчас они в том числе и потому, что очень много раз за предыдущие годы эти программы не выполнялись, - сообщил Гройсман, добавив, что отказ от выполнения меморандума МВФ мог привести к глубокому кризису.

Украина имела два выхода. Первый - отказаться вообще от меморандума, которые переподписывались более пяти и тогда бы мы пришли к глубокому и затяжному кризису. Второй вариант был пойти на этот компромисс и появилась надежда на экономический рост и стабильность, - пояснил премьер.

Напомним, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%, то есть до 8,55 гривен за кубический метр.

Как сообщал УРА-Информ. Гройсман заявил, что повышение цен на газ значительно меньше, чем могло быть, поскольку МВФ требовал повышения на 60%.