13:59 23.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розничный товарооборот в Украине вырос на 5,5% - Госстат

Оборот розничной торговли в Украине за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 5,5%.

Розничный товарооборот в Украине вырос на 5,5% - Госстат

При этом оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению сентябрем прошлого года вырос на 6,9%. Такие данные во вторник, 23 октября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли наблюдался в Луганской - на 27,9%, Донецкой - на 13,7%, Полтавской - на 11,1%, Закарпатской - на 11,1% и Киевской - на 10,1% областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за январь-июнь 2018 года составил 189,780 миллиардов гривен. По данным Государственной службы статистики, 71,7% предприятий были прибыльными и получили финансовый результат 289,737 миллиардов гривен, 28,3% предприятия получили убыток 99,956 миллиардов гривен. За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%.


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