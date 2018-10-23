Розничный товарооборот в Украине вырос на 5,5% - Госстат

При этом оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению сентябрем прошлого года вырос на 6,9%. Такие данные во вторник, 23 октября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли наблюдался в Луганской - на 27,9%, Донецкой - на 13,7%, Полтавской - на 11,1%, Закарпатской - на 11,1% и Киевской - на 10,1% областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за январь-июнь 2018 года составил 189,780 миллиардов гривен. По данным Государственной службы статистики, 71,7% предприятий были прибыльными и получили финансовый результат 289,737 миллиардов гривен, 28,3% предприятия получили убыток 99,956 миллиардов гривен. За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%.