Россия обжаловала требования компенсаций за украинские активы

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Все дело в том, что во время арбитража не было рассмотрено иск компании Эверест Истейт и других, причастных к Российской Федерации., компаний. Поэтому российская сторона решила обжаловать данное решение 29 августа 2018 года в апелляционнном суде города Гаага.

Партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard & Reed Джон Таунсенд, представляющий интересы Эверест Истейт и других истцов считает, что скорее всего РФ выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала.

К слову, все началось с того, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских дочерних компнаий Внешэкономбанка, ВТБ и Сбербанка в качестве исполнения решения Гаагского арбитража по иску экс-совладельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского. В связи с этим российский государственный Внешэкономбанк уже пригрозил Украине арбитражем за арест акций дочернего в стране Проминвестбанка. Но пока дейсвтвий по этому поводу предпринято не было.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина после договоренностей с Международным валютным фондом о программе stand by назначила организаторов нового выпуска евробондов.