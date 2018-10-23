Профильный комитет предлагает восстановить норму закона о льготах чернобыльцам

Как сообщает во вторник, 23 октября, информационное управление аппарата Верховной рады, документ, в частности, предусматривает восстановить действие пунктов и норм статей закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", изменения в которые были внесены законом "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных акты Украины "(№ 76- VІІІ).

По мнению автором документа, необходимо восстановить оказание помощи семьям, имеющим детей школьного возраста, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения;

льготы и компенсации пострадавшим детям и их родителям;

доплату гражданам, работающим на территориях радиоактивного загрязнения;

сохранение за работниками средней заработной платы и стажа работы при увольнении в связи с отселением или самостоятельным переселением;

компенсации и льготы гражданам, отнесенным к категории четыре, и ряд других.

Законопроектом планируется также отменить норму закона о предоставлении льгот в соответствии с величиной дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином.

Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона.

Напомним, ак сообщал УРА-Информ, Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.