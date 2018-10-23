Права на полезные ископаемые будут продавать на аукционе

Первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефёдова сообщил, что добыча полезных ископаемых и права на их ипользование будут продавать через систему "Prozorro.Продажи".
Соответсвующая заява уже опубликована на сайте Министерства экономического развития и торговли.
Чиновник уверен, что такая инициатива позволит организовать прозрачное распределение недр через аукционы. Кроме этого, в Минэкономики надеются, что таким образом получат доступ к рыночным данным. В частности, на вопросы спроса на недра и реальный уровень цен на этом рынке.Также по словам Нефёдова, в государственной службе геонедр создадут специальные электронные сервисы.
К слову, это далеко не первый объект, который продают через систему "Prozorro.Продажи". Ранее в рамках этой системи огласили о проведение тендера на реконструкцию наибольшего в Украине газового хранилища.
Также через эту систему проходят постоянные продажи объекто малой и великой приватизации. Напомним, как сообщал "УРА-Информ", малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли.