Права на полезные ископаемые будут продавать на аукционе

Соответсвующая заява уже опубликована на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Чиновник уверен, что такая инициатива позволит организовать прозрачное распределение недр через аукционы. Кроме этого, в Минэкономики надеются, что таким образом получат доступ к рыночным данным. В частности, на вопросы спроса на недра и реальный уровень цен на этом рынке.Также по словам Нефёдова, в государственной службе геонедр создадут специальные электронные сервисы.

К слову, это далеко не первый объект, который продают через систему "Prozorro.Продажи". Ранее в рамках этой системи огласили о проведение тендера на реконструкцию наибольшего в Украине газового хранилища.

Также через эту систему проходят постоянные продажи объекто малой и великой приватизации. Напомним, как сообщал "УРА-Информ", малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли.