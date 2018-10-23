После возобновления программы МВФ Украина может получить восемь миллиардов долларов инвестиций

Это позволит удерживать стабильный курс гривны в следующем году. Такое мнение во вторник, 23 октября, высказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его прогнозам, Украина, скорее всего, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от Европейского союза и Всемирного банка. При это правительство Украины разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, а также государственные компании, вероятно, также разместят евробонды на еще два миллиарда долларов, или больше.

Этого, по мнению аналитика, должно хватить, чтобы удерживать достаточно стабильный обменный курс в следующем году. Вместе с тем Аслунд уверен, что программа Фонда даст возможность урегулировать два основных фактора, которые ранее вызывали беспокойство - ограниченные резервы центробанка и ограниченные бюджетные средства. Теперь, по его словам, резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов, что будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы, - пояснил Аслунд, добавив, что одним из условий МВФ, кроме Антикоррупционного суда и повышения цены на газ, был бюджет с ограниченным дефицитом, поэтому теперь необходимо лишь принять закон о бюджете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны "Большой семерки" приветствовали договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, достигнутой между Украиной и Международным валютным фондом.