09:59 23.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206267:Polishuk

После возобновления программы МВФ Украина может получить восемь миллиардов долларов инвестиций

Новая программа от Международного валютного фонда может облегчить Украине доступ к финансированию в объеме восьми миллиардов долларов.

После возобновления программы МВФ Украина может получить восемь миллиардов долларов инвестиций

Это позволит удерживать стабильный курс гривны в следующем году. Такое мнение во вторник, 23 октября, высказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его прогнозам, Украина, скорее всего, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от Европейского союза и Всемирного банка. При это правительство Украины разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, а также государственные компании, вероятно, также разместят евробонды на еще два миллиарда долларов, или больше.

Этого, по мнению аналитика, должно хватить, чтобы удерживать достаточно стабильный обменный курс в следующем году. Вместе с тем Аслунд уверен, что программа Фонда даст возможность урегулировать два основных фактора, которые ранее вызывали беспокойство - ограниченные резервы центробанка и ограниченные бюджетные средства. Теперь, по его словам, резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов, что будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы, - пояснил Аслунд, добавив, что одним из условий МВФ, кроме Антикоррупционного суда и повышения цены на газ, был бюджет с ограниченным дефицитом, поэтому теперь необходимо лишь принять закон о бюджете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны "Большой семерки" приветствовали договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, достигнутой между Украиной и Международным валютным фондом.


Поделиться
Читайте также:
 
В США выдадут неизвестные романы Хемингуэя Субсидии в этом году получат около семь миллионов семей, - Гройсман В Киеве маршруточники вновь поднимают цены на проезд Умер основатель известного бренда
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив