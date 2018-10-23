Нацбанк на вторник поднял курс гривны

100 долл - 2808,0405 грн;

100 евро - 3227,5618 грн.

При этом регулятор установил на 23 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1104.041316;

Серебро - 13.190003;

Платина - 753.842914;

Палладий - 980.447204.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2818,2001 грн;

100 евро - 3232,4755 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.