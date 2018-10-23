11:59 23.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник немного вырос

В обменных пунктах Украины во вторник, 23 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на копейку.

Наличный доллар во вторник немного вырос

Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,19 гривен, а евро можно купить по 32,49 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,12, продажи 28,09 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00, продажи - 28,19 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,35, продажи 32,30 - 33,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,03, продажи - 32,49 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,26, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,91, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 22 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на пять копеек. Наличный евро набрал четыре копейки, Таким образом, вчера доллар продавался по 28,18 гривен, а евро можно было купить по 32,56 гривен.


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