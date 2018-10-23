"Нафтогаз" обещает в ноябре не менять цену на газ для промпотребителей

При условиях предоплаты цена останется на октябрьском уровне - 13 тысяч 438,8 гривен за кубический метр. При этом, как сообщила во вторник, 23 октября, пресс-служба компании,

такая цена будет актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц, а также для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце сохранится на уровне 14 тысяч 586 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Как сообщал УРА-Информ, газ для украинцев все еще стоит дешевле, чем для европейцев. Несмотря на нынешнее повышение, цена на газ в Украине все еще остается ниже европейской рыночной цены. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены.