Местные власти необоснованно повысили тарифы, - НКРЭКУ

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

По ее словам, к такому выводу пришла специальная комиссия, которой регулятор передал соответствующие функции. Она провела мониторинг состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления

Так, несмотря на обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их только повышали. Также подчеркивается, что органы местного самоуправления в отдельных регионах, не дожидаясь объективных причин, повышали тарифы до 50%.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", после роста тарифов на газ цены на тепло и горячую воду также могут подняться. По прогнозам экспертов, повышение стоимости газа для населения на 23,5% с 1 ноября будет способствовать дальнейшему сотрудничеству с Международным валютным фондом в рамках новой программы stand-by на 3,9 миллиаров долларов.