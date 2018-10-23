Медведев пообещал запретить ввоз ряда товаров из Украины

Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине для того, чтобы поставлять их в Россию. Об этом во вторник, 23 октября, отвечая на вопрос журналистов о готовящихся санкциях против Украины, заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идет о миллиардах рублей, и, по его мнению, для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет, - отметил глава российского правительства, добавив, что "объем российского рынка для поставок украинских товаров, для украинского капитала остается весьма значительным - мы остаемся крупнейшим внешнеторговым партнером Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин в понедельник, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Как сказано на сайт Кремля, указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" вступает в силу со дня его подписания.