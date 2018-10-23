Гройсман заверил, что еще одного повышения цены на газ не будет

Еще одно повышение "неприемлемо" для украинцев. Об этом в понедельник, 22 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом он заверил, что в этом вопросе стоит на стороне людей. Украина покупает газ за рубежом и украинский газ должен стоить столько, за сколько его купили там. такие условие Международного валютного фонда, которое страна подписала в 2008 году, - пояснил глава правительства, добавив, что Кабмину удалось избежать повышения на 60%, но пришлось согласится на 23,5% и другого варианта не было.

Напомним, с 1 ноября цена газа для населения составит 8,55 грн за куб. метр, до ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цены.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман заявил, что принятое повышение цены на газ значительно меньше, чем первичные требования, и что оно было необходимо для продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет.