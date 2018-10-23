12:38 23.10.2018 | Экономика | Новости
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Германия решила покупать газ у США - WSJ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее правительство готово взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства - 500 млн евро.

Германия решила покупать газ у США - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, соответствующий шаг стал основным компромиссом канцлера ФРГ президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

По словам Меркель, проект был остановлен в течение многих лет, но Трамп активно лоббировал его в Европе. 

В свою очередь чиновники из США и Германии заявили, что Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона о введении санкций из-за проекта российско-германского газопровода "Северный поток-2", который может удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канцлер ФР Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.

 


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