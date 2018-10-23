10:59 23.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксперты прогнозируют повышение тарифы на тепло и горячую воду не ранее 1 января

После роста тарифов на газ цены на тепло и горячую воду также могут подняться.

Эксперты прогнозируют повышение тарифы на тепло и горячую воду не ранее 1 января

Это произойдет не ранее 1 января 2019 года. Такое мнение в интервью журналистам РБК-Украина высказали эксперты.

По их прогнозам, повысить стоимость газа для населения на 23,5% с 1 ноября будет способствовать дальнейшему сотрудничеству с Международным валютным фондом в рамках новой программы stand-by на 3,9 миллиаров долларов.

Однако, если цена на газ для бытовых потребителей вырастет с ноября, то стоимость тепловой энергии еще предстоит рассчитать НКРЭКУ, которая будет учитывать новую стоимость газа.

Для этого им понадобится около месяца, а учитывая, что розничный тариф на отопление утверждают местные власти, процесс займет еще около. Таким образом, отмечают эксперты, повышения тарифов на тепло и горячую воду стоит ожидать не раньше 1 января. А это означает, что оплачивать эти услуги по новым тарифам украинцы начнут только со следующего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день вопрос о еще одном повышении цены на газ для населения не стоит. Еще одно повышение "неприемлемо" для украинцев, - заверил он.


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