Алкогольный скандал: производитель Хортицы судится с Укрспиртом

Соответсвующая информация появилась на сайте Высшего Хозяйственный суд Украины.

Согласно материалам дела, УДК заявляет, что Укрспирт - единственный субъект хозяйствования на территории Украины, получивший лицензию на оптовую торговлю спиртом этиловым и, в силу постановления Кабинета Министров Украины от 2002 года, которым утвержден Порядок определения производителей и покупателей спирта и осуществления контроля за его объемом, обязан не позднее 1 октября года, предшествующего плановому, заключить с поставщиками договоры на поставку спирта в следующем году.

Истец отмечает, что направил ответчику проект договора 29 сентября 2017 года, но ответчик его не подписал и не указал, с какими пунктами проекта договора он не согласен. Вскоре было возбуждено производство по указанному иску. В ходе суда в качестве третьего лица было привлечено Министерство аграрной политики и продовольствия. В апреле текущего года рассмотрение дела прекратили, но УДК подала апелляцию, и дело продолжили рассматривать.

В июле 2918 года от Киевского апелляционного хозяйственного суда поступил запрос по возврату материалов дела для направления в Верховный Суд в связи с поступлением жалобы на постановление апелляционной инстанции, принятое по делу. Укрспирт подал кассацию, которую Верховный суд отказался удовлетворить. Теперь ход дел приостановлен снова, до тех пор пока Верховный суд не рассмотрит кассационную жалобу.

Дата начала новых заседаний пока неизвестна.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", депутаты не захотели повышать акцизы на алкоголь и сигареты.