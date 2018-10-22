13:53 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос импорт угля

Государственная фискальная служба сообщила об увеличении импорта угля в Украину.

В Украине вырос импорт угля

В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года импорт угля увеличился на 1,5%, или на 3,152 млн долларов. В тот период Украина преимущественно импортировала уголь  из России. Всего за сентябрь было импортировано угля почти на 140 миллионов долларов.

С января импорт начал увеличиваться еще больше. По сравнению с прошлым годом он вырос уже на 16%. В свою очередь, экспорт упал ниже 10%. К слову, в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года произошло резкое изменение. Импорт угля уменьшился на 18,1%, а экспорт сократился 99,1%. Сейчас же снова наблюдается тендцения к повышению импорта угля. В целом, на данном этапе картина постепенно ухудшается, импорт угля стремительно увеличивается, а экспорт стоит на месте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на протяжении последних недель августа уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 6,7%.


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