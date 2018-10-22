11:04 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые прошел электронный земельный аукцион, - Минагрополитики

Министерство аграной политики и продовольства сообщило, что на прошлой неделе прошли первые в Украине электронные земельные торги.

В Украине впервые прошел электронный земельный аукцион, - Минагрополитики

Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства.

Аукцион прошел на платформе OpenMarket государственного предприятия «CETAM» Министерства юстиции Украины. К продаже были предложены права аренды на 10 участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 210 гектаров, по две в Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Торги состоялись по 9 лотам. В среднем, стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельным участкам составил 8,3% от нормативной денежной оценки. По результатам аукциона было достигнуто средней годовой арендной платы в размере 34,3%, что в 4 раза больше стартового.

Дороже всего во время торгов были проданы права аренды на земельный участок на территории Команского сельского совета Новгород-Северского района Черниговской области площадью 13 га, где стартовая цена поднялась до 70,73% и составила 157,79 тысяч грн. Всего в местные бюджеты по результатам первых электронных земельных торгов ежегодно будет поступать более 630 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", мораторий на продажу земли в Украине может быть отменен в скором времени.


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