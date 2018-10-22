13:59 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206215:Polishuk

В Украине могут отказаться от терминов "шампанское" и "коньяк"

Украинские виноделы готовы перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода.

В Украине могут отказаться от терминов

Они выполнят все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода.

Об этом в понедельник, 22 октября, во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

Он, в частности, напомнил, что под переименование подпадают, например, "шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, поскольку эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк.

Таким образом, в Украине "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди", или получить другие названия, - пояснил он, добавив, что центральные органы исполнительной власти должны объединить усилия для выработки дорожной карты и формирование новых наименований на замену существующим обозначениям.

Он также заверил, что несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинские виноделы и производители коньячной продукции настаивали на сохранении названий "Шампанское Украины" и "Коньяки Украины" несмотря на заявления французской стороны о том, что страны СНГ и Украина не имеют права использовать эти названия, поскольку они являются исконно французскими.


Поделиться
Читайте также:
 
Профильный комитет просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды Эксклюзив: Украина должна отойти от зеленого тарифа и прийти к зеленым аукционам – Ю.Корольчук Украина планирует разместить десятилетние евробонды Трамп распорядится о выходе США из договора о ядерных вооружениях с Россией
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив