В Украине могут отказаться от терминов "шампанское" и "коньяк"

Они выполнят все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода.

Об этом в понедельник, 22 октября, во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

Он, в частности, напомнил, что под переименование подпадают, например, "шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, поскольку эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк.

Таким образом, в Украине "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди", или получить другие названия, - пояснил он, добавив, что центральные органы исполнительной власти должны объединить усилия для выработки дорожной карты и формирование новых наименований на замену существующим обозначениям.

Он также заверил, что несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинские виноделы и производители коньячной продукции настаивали на сохранении названий "Шампанское Украины" и "Коньяки Украины" несмотря на заявления французской стороны о том, что страны СНГ и Украина не имеют права использовать эти названия, поскольку они являются исконно французскими.