13:15 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина планирует разместить десятилетние евробонды

Украина в ближайшее время планирует разместить десятилетние еврооблигации в долларах индикативного объема.

Украина планирует разместить десятилетние евробонды

При этом потенциальный заемщик к ценным бумагам может рассмотреть возможность размещения пятилетнего транша. Как сообщает в понедельник, 22 октября, Интерфакс, ссылаясь на свои источники в банковских кругах, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Соединенных Штатах, а road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

При этом исполняющий обязанности министра финансов Оксана Макарова в конце прошлой недели заявила, что Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на два миллиарда долларов, которые планировались на первую половину этого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на три миллиарда долларов с доходностью 7,375%. Основными покупателями новых евробондов Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.


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