21:32 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Страны G7 приветствуют новую программу между Украиной и МВФ

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая была достигнута между Украиной и Международным валютным фондом, является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины.

Страны G7 приветствуют новую программу между Украиной и МВФ

Такое мнение в понедельник, 22 октября, высказали послы стран "Большой семерки". Как сказано в их заявлении, опубликованном в Twitter, это станет ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста.

Напомним, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, речь идет о новой 14-месячной программе, которая заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.


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