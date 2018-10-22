Страны G7 приветствуют новую программу между Украиной и МВФ

Такое мнение в понедельник, 22 октября, высказали послы стран "Большой семерки". Как сказано в их заявлении, опубликованном в Twitter, это станет ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста.

Напомним, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, речь идет о новой 14-месячной программе, которая заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.