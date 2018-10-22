13:32 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Комитет Верховной рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства просит Министерство экономического развития и торговли предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах счетчиках тепла, горячей и холодной воды.

Профильный комитет просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Как сказано в сообщении, опубликованном на на сайте парламента в понедельник, 22 октября, комитет перенес рассмотрение проекта закона №9061 из-за необходимости дополнительного изучения вопроса. В связи с чем профильному министерству было направлено обращение с просьбой предоставить всю информацию, а именно: количество установленных счетчиков, периодов поверки и их результатов.

Напомним, законопроект №9061 касается вопросов проведения периодической поверки средств измерительной техники, используемых для целей коммерческого, в том числе распределительного, учета коммунальных услуг, то есть домовых и квартирных счетчиков.

Как сообщал УРА-Информ, комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства направит письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой проработать проблемные вопросы отрасли водоснабжения и водоотведения в условиях отопительного сезона 2018-2019 годов.


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