Президент Украины поручил правительству решить проблему повышения цен на газ

Согласно словам Порошенко, он поставил правительству очень жесткие требование к программе субсидий. В частности, власти должны в первую очередь увеличить средства на выполнение этой программы.

Кроме того, от соответствующего роста тарифов не должны пострадать наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим, подчеркнул лидер страны.

Напоследок президент добавил, что во время предыдущего повышения цены на газ благодаря субсидиям "ни одна семья не почувствовала повышение тарифов на своем бюджете".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о повышени цены на газ для населения на 23,5% с первого ноября 2018 года. Премьер-министр Украины с представителями МВФ начинал переговоры о повышении на 60% от текущей цены, но во время диалога нашли немного другой подход о стоимости голубого топлива.