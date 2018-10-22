05:00 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство выбрало вариант для выполнения условий МВФ, который можно компенсировать субсидиями, - Гройсман

Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта.

Правительство выбрало вариант для выполнения условий МВФ, который можно компенсировать субсидиями, - Гройсман

В связи с чем правительство вынуждено было выполнить его условие и повысить цену на газ. Об этом в воскресенье, 21 октября, в интервью одному из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, было только два варианта. Или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений.

Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение, - заверил глава украинского правительства, добавив, что кредит МВФ нужен "не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые, поскольку каждый год на их обслуживание Украина тратит по пять миллиардов долларов.

При этом премьер заверил, что каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячно программе Stand-By. Он заменит программу расширенного финансирования, утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года. Объем SBA составит 3,9 миллиардов долларов.


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