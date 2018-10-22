Нацбанк на понедельник вновь опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 22 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2818,2001 грн;
100 евро - 3232,4755 грн.
При этом регулятор установил на 22 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1103.853267;
Серебро - 13.205500;
Платина - 755.372389;
Палладий - 973.510970.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2803,6647 грн;
100 евро - 3225,6162 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.