Наличный доллар в понедельник потерял пять копеек

Наличный евро набрал четыре копейки, Таким образом, сегодня доллар продается по 28,18 гривен, а евро можно купить по 32,56 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,10, продажи 28,10 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,98, продажи - 28,18 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,40, продажи 32,30 - 33,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06, продажи - 32,56 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,23, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,32 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 19 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, доллар продавался по 28,22 гривен, а евро можно было купить по 32,52 гривны.