Малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли

Об этом замминистра рассказал во время "Часа вопросов к правительству", который прошел в пятницу, 19 октября.

К слову, малая приватизация началась относительно недавно. Полноценно малая приватизация началась летом. Именно тогда на площадки по продаже попали первые объекты и начались реальные торги. Сейчас объекты продаются на более чем на 30 площадках и проведено уже более 200 успешных аукционов. Рекордом в министерстве считают -32 успешных аукциона, которые прошли за 1 день. В целом, сумма, которую уже привлекла малая приватизация в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 миллионов грн. Замминистра также отметил, что в продаже остается еще около 1000 объектов, которые уже заведены в базу и ждут своего покупателя.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее благодаря продаже имущества на аукционах в рамках малой приватизации, которая длится уже два месяца, государство получило уже более 277 миллионов гривен.