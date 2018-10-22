09:34 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов сообщил о том, что прибыль от малой приватизации составила почти 290 миллионов гривен.

Малая приватизация вновь бьет рекорды по прибыли

Об этом замминистра рассказал во время "Часа вопросов к правительству", который прошел в пятницу, 19 октября.

К слову, малая приватизация началась относительно недавно. Полноценно малая приватизация  началась летом.  Именно тогда на площадки по продаже попали первые объекты и начались реальные торги. Сейчас объекты продаются на более чем на 30 площадках и проведено уже более 200 успешных аукционов. Рекордом в министерстве считают -32 успешных  аукциона, которые прошли за 1 день.  В целом, сумма, которую уже привлекла малая приватизация в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 миллионов грн. Замминистра также отметил, что в продаже остается еще около 1000 объектов, которые уже заведены в базу и ждут своего покупателя.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее благодаря продаже имущества на аукционах в рамках малой приватизации, которая длится уже два месяца, государство получило уже более 277 миллионов гривен.


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