22:32 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коболев заявил, что новая цена на газ все еще не рыночная

Газ для украинцев все еще стоит дешевле, чем для европейцев.

Коболев заявил, что новая цена на газ все еще не рыночная

Несмотря на нынешнее повышение, цена на газ в Украине все еще остается ниже европейской рыночной цены. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. Поэтому нынешнее повышение

все еще существенно ниже рыночной цены газа, которая должна быть в Украине, - заявил он, добавив, что "Нафтогаз" приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Вместе с тем Коболев отметил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ, но рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%.

В случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, "Нафтогаз" будет в профиците, - заверил глава компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5%. Власти необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.


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