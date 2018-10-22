Коболев заявил, что новая цена на газ все еще не рыночная

Несмотря на нынешнее повышение, цена на газ в Украине все еще остается ниже европейской рыночной цены. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. Поэтому нынешнее повышение

все еще существенно ниже рыночной цены газа, которая должна быть в Украине, - заявил он, добавив, что "Нафтогаз" приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Вместе с тем Коболев отметил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ, но рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%.

В случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, "Нафтогаз" будет в профиците, - заверил глава компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5%. Власти необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.