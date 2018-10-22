13:11 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госстат назвал самую рентабельную область экономики за 2017 год

Государственная служба статистики опубликовала данные относительно средней рентабельности операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год. 

Госстат назвал самую рентабельную область экономики за 2017 год

Так, согласно подсчетам, наиболее рентабельными отраслями украинской экономики стали сельское, рыбное и лесное хозяйства. Эти три сферы экономической деятельности имеют показатель приблизительно 22% и являются наиболее рентабельными.

Далее по уровню рентабельности идут профессиональная, научная и техническая деятельность. Их показатель не намного меньше и составляет приблизительно 19%.  На третьем месте оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств с показателем в 18%. Как оказалось, наименее рентабельными областями стало здравоохранение и предоставление социальной помощи с показателем в три процента. Далее деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания, финансовая и страховая деятельность  – чуть больше двух процентов. На последнем месте находится строительство с показателем  в один процент.

Стоит отметить, что некоторые сферы показали негативный результат. В частности: искусство, спорт, развлечение и отдых  - минус 15,5%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -  минус один процент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Госстат передал информацию о сокращении количества безработных  до 287 тысяч. 


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