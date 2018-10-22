Госстат назвал самую рентабельную область экономики за 2017 год

Так, согласно подсчетам, наиболее рентабельными отраслями украинской экономики стали сельское, рыбное и лесное хозяйства. Эти три сферы экономической деятельности имеют показатель приблизительно 22% и являются наиболее рентабельными.

Далее по уровню рентабельности идут профессиональная, научная и техническая деятельность. Их показатель не намного меньше и составляет приблизительно 19%. На третьем месте оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств с показателем в 18%. Как оказалось, наименее рентабельными областями стало здравоохранение и предоставление социальной помощи с показателем в три процента. Далее деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания, финансовая и страховая деятельность – чуть больше двух процентов. На последнем месте находится строительство с показателем в один процент.

Стоит отметить, что некоторые сферы показали негативный результат. В частности: искусство, спорт, развлечение и отдых - минус 15,5%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - минус один процент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Госстат передал информацию о сокращении количества безработных до 287 тысяч.