20:32 21.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экономика Украины растет десятый кварталов подряд, - Макарова

Новая программа Международного валютного фонда stand-by для Украины рассчитана на сумму 3,9 миллиардов долларов.

Экономика Украины растет десятый кварталов подряд, - Макарова

Она продолжает тот прогресс, которого Украина достигла во время внедрения программы расширенного финансирования Фонда, которая действовала с 2015 года. Об этом комментируя новую программу, рассказала исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, программа макрофинансовой помощи для Украины "закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, который выходит за рамки президентских и парламентских выборов в 2019 году".

При этом глава ведомства подчеркнула, что сотрудничество с МВФ поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику.

соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже на протяжении десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику, - цитирует слова Маркаровой пресс-служба Минфина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.


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