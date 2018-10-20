Украина и МВФ подписали программу stand-by

Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA).
Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
SBA заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года.
Объем SBA составит 3,9 млрд долларов. Программа, как отмечает МВФ, послужит основой для экономической политики украинского правительства в следующем году. В свою очередь, SBA основывается на прогрессе, достигнутом в выполнении программы.
Cама программа финансирования будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. В сообщении также сказано, что достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.
Стоит подчеркнуть, что новая программа разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые также оказывают поддержку Украине.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд на несколько лет снизил ставку роста ВВП в Украине. Согласно обзору мировой экономики в 2019 году ВВП упадет до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле.