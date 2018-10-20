06:00 20.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206077:di

Украина и МВФ подписали программу stand-by

Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA).

Украина и МВФ подписали программу stand-by

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

SBA заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года.

Объем SBA составит 3,9 млрд долларов. Программа, как отмечает МВФ, послужит основой для экономической политики украинского правительства в следующем году. В свою очередь, SBA основывается на прогрессе, достигнутом в выполнении программы.

Cама программа финансирования будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. В сообщении также сказано, что достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

Стоит подчеркнуть, что новая программа разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые также оказывают поддержку Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд на несколько лет снизил ставку роста ВВП в Украине. Согласно обзору мировой экономики в 2019 году ВВП упадет до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле.


Поделиться
Читайте также:
 
На Крещатике нетрезвый молодчик пытался "свести счеты", бросаясь под колеса иномарок - ФОТО Столичные юноши массово "косят" от армии В Индии поезд въехал в толпу людей, десятки погибших - ВИДЕО Стало известно, к чему приведет рост цены на газ для населения
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив