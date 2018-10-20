16:23 20.10.2018 | Экономика | Новости
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Россиянам вскоре придется "сесть" на жесткую "иглу экономии"

Российский рубль снова оказался на грани дефолта. Об этом передает gazeta.ru.

Россиянам вскоре придется

В материалах издания сообщается, что в 2019 году к нестабильности на валютном рынке добавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6-7 процентов. 

Кроме того, многие товары в следующем году подорожают на 7-8 процентов, а инфляция будет находиться на уровне 5 процентов. Россиянам придется чаще посещать секонд-хенды, отказаться от импортной продукции, техники и электроники, а также путешествий за рубеж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", под влиянием американских санкций у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике. Для России намного выгоднее дорогая нефть и слабый рубль, потому что, с точки зрения бюджета, это двойной положительный фактор.


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