Россиянам вскоре придется "сесть" на жесткую "иглу экономии"

В материалах издания сообщается, что в 2019 году к нестабильности на валютном рынке добавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6-7 процентов.

Кроме того, многие товары в следующем году подорожают на 7-8 процентов, а инфляция будет находиться на уровне 5 процентов. Россиянам придется чаще посещать секонд-хенды, отказаться от импортной продукции, техники и электроники, а также путешествий за рубеж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", под влиянием американских санкций у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике. Для России намного выгоднее дорогая нефть и слабый рубль, потому что, с точки зрения бюджета, это двойной положительный фактор.