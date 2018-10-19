Законопроект о налоге на выведенный капитал парламент рассмотри в ноябре, - Южанина

Документ разрабатывался около трех лет и сейчас украинская сторона согласовывает его с Международным валютным фондом. Об этом в четверг вечером, 18 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она заверила, что после трехлетней кропотливой работы закон наконец-то будет рассматриваться в Верховной Раде. Это в значительной мере повлияет на подготовку бюджета-2019 ко второму чтению, - пояснила она, добавив, что комитет распланировал как двигаться по принятию этого закона в Раде.

Вчера на заседании комитета министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что после принятия ко второму чтению проект закона о бюджете будет перестроен на основе налога на выведенный капитал, - добавила она.

Напомним, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведен капитал".

Согласно пояснительной записке, что с 1 января 2019 налог на прибыль предприятий будет заменен налогом на выведенный капитал. Предполагается, что он позволит упростить ведение бизнеса, сократить расходы плательщиков на исполнение налоговой обязанности, предотвратить занижение базы налогообложения и уклонения от налогообложения в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная рада Украины провалила законопроект №9085 об изменениях в Налоговый кодекс Украины по ставкам некоторых налогов. Документ голосовался несколько раз, но не набрал достаточное количество голосов. В связи с чем глава парламента Андрей Парубий был вынужден объявил, что законопроект №9085 отклонен.