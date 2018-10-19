12:42 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ объяснили изменения в процедуре оглашения банкротства

В Национальном банке Украины объяснили, что согласно принятому Кодексу о банкротстве физических лиц, процедуру банкротства сможет начать только сам заемщик, а не кредитор.

В НБУ объяснили изменения в процедуре оглашения банкротства

Информация об этом появилась на сайте НБУ.

Согласно принятому кодексу, введение данной процедуры в обновленном виде станет выгодным не только для банков и государства, но и для заемщиков, ведь позволит погасить валютные ипотеки и другие громоздкие кредитные задолженности путем реструктуризации (изменения условий кредита, его ставок, сроков и размера платежей), а также прощения задолженности.

Теперь будет действовать процедура “fresh start”, которая позволит восстановить платежеспособность должника в максимально сжатые сроки. То есть, если гражданин оказался в трудном положении, то государство даст возможность начать финансовую жизнь с чистого листа.

Кроме этого, благодаря принятому Кодексу банкротства, в процедуре объявления банкротства для юридических лиц будет минимизирована возможность фиктивного объявления банкротства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в четверг, 18 октября, парламент принял Кодекс по процедурам банкротства. За соответствующий законопроект  проголосовали 237 народных депутатов.


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