09:36 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Канада обсудят вопрос помощи украинскому бизнесу

В пятницу, 19 октября, во время визита в Оттаву первый вице-премьер-министр Степан Кубив встретился с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо.
 

Украина и Канада обсудят вопрос помощи украинскому бизнесу

Об этом вице-премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

На встрече обсудили вопросы новой канадской программы помощи украинскому бизнесу. Украинский политик уверен, что уже через неделю стоит ожидать рассмотрение первых предложений по этой программе.

Также в этом году именно госпожа Бибо от имени Канады инициировала старт нового проекта технической помощи для Украины с общим бюджетом  30 миллионов долларов, которые будут направлены на усиление конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства с акцентом на увеличение возможностей для женщин-предпринимателей.

К слову, в июле этого года министр Канады посетила Украину с рабочим визитом. Кроме Киева, она также наведалась в ряд других регионов Украины, в частности на Донбасс, где воочию увидела нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", на нефтеперерабатывающем заводе на востоке Канады произошел мощный взрыв.


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