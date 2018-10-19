Украина и Канада обсудят вопрос помощи украинскому бизнесу

Об этом вице-премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

На встрече обсудили вопросы новой канадской программы помощи украинскому бизнесу. Украинский политик уверен, что уже через неделю стоит ожидать рассмотрение первых предложений по этой программе.

Также в этом году именно госпожа Бибо от имени Канады инициировала старт нового проекта технической помощи для Украины с общим бюджетом 30 миллионов долларов, которые будут направлены на усиление конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства с акцентом на увеличение возможностей для женщин-предпринимателей.

К слову, в июле этого года министр Канады посетила Украину с рабочим визитом. Кроме Киева, она также наведалась в ряд других регионов Украины, в частности на Донбасс, где воочию увидела нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", на нефтеперерабатывающем заводе на востоке Канады произошел мощный взрыв.