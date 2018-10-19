19:14 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, к чему приведет рост цены на газ для населения

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Александр Формагей считает, что уровень установленных тарифов для украинского населения будет зависеть от структуры расходов каждого теплокоммунэнерго.

Стало известно, к чему приведет рост цены на газ для населения

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Как отметил член Нацкомиссии, как только будут установлены перерасчеты, так сразу начнется вопрос рассмотрения тарифов для каждого гражданина нашей страны.

По словам Формагея, уровень установленных тарифов будет зависеть от расходов каждого ТКЭ.

"Рост тарифов будет зависеть от структуры затрат каждой теплоснабжающей компании", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с первого ноября 2018 года. Соответствующие постановление сделано в рамках исполнения взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

По словам Владимира Гройсмана, он с представителями МВФ начинал переговоры о повышении на 60% от текущей цены, но во время диалога нашли другой подход. Теперь цены с первого ноября вырастут лишь на 23,5%.


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