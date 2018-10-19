12:32 19.10.2018 | Экономика | Новости
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Соглашение по Brexit готово на 90% - ЕС

На сегодняшний день соглашение об отношениях с Британией после ее выхода из Европейского союза готово на 90%.

Соглашение по Brexit готово на 90% - ЕС

Вместе с тем шансы, что его вообще не подпишут, остаются. Об этом в пятницу, 19 октября, заявил переговорщик Европейского Союза Мишель Барнье.

По его словам, он убежден, что соглашение необходимо, но пока не уверен, что его получат.

В свою очередь премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также другие лидеры стран-участниц ЕС вновь выразили уверенность, что они смогут заключить соглашение по Brexit, однако договоренности по границе в Ирландии до сих пор нет и этот вопрос может сорвать весь процесс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры 27 стран, которые входят в Европейский союз, приняли решение отменить экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, что должен был пройти 17-18 ноября.


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