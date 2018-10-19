Польша и Дания подпишут соглашение относительно газопровода Baltic Pipe - ФОТО

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет "Польское радио".

С его словам, соответствующий газопровод должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши. Ремонтные работы завершатся в 2022 году, а само строительство стартует с 2020 года.

Вместе с тем министр отметил, что благодаря Baltic Pipe в Польшу будет поступать голубое топливо с норвежского шельфа. Этой газомагистралью можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа. Таким образом, газопровод должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 января нового года правительство Туркменистана намерено прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль.