16:14 19.10.2018 | Экономика | Новости
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Польша и Дания подпишут соглашение относительно газопровода Baltic Pipe - ФОТО

В конце ноября – начале декабря текущего года польская компания-оператор Gaz-System и датский Energinet подпишут договор о строительстве газопровода Baltic Pipe.

Польша и Дания подпишут соглашение относительно газопровода Baltic Pipe - ФОТО

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет "Польское радио".

С его словам, соответствующий газопровод должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши. Ремонтные работы завершатся в 2022 году, а само строительство стартует с 2020 года.

Вместе с тем министр отметил, что благодаря Baltic Pipe в Польшу будет поступать голубое топливо с норвежского шельфа. Этой газомагистралью можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа. Таким образом, газопровод должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 января нового года правительство Туркменистана намерено прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль.


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