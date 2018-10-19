Нацбанк на пятницу немного опустил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 19 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2803,6647 грн;
100 евро - 3225,6162 грн.
При этом регулятор установил на 19 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1101.068112;
Серебро - 13.243341;
Платина - 755.736175;
Палладий - 972.942995.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 18 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2791,6894 грн;
100 евро - 3218,8179 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.