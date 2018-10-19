13:19 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Насалик подписал приказ о назначении набсовета "Укрэнерго"

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик одобрил распоряжение о назначении членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго"

Насалик подписал приказ о назначении набсовета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, членами наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" стали: 

- госсекретарь Минэнерго Максим Немчинов;

- заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир;

- советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александр Поплавский.

Отметим, независимыми членами набсовета утверждены финансист Шевки Аджунер, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской Terna Луиджи де Франциски и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила о повышении средневзвешенного тарифа Национальной энергетической компании "Укрэнерго".


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