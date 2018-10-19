Насалик подписал приказ о назначении набсовета "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, членами наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" стали:

- госсекретарь Минэнерго Максим Немчинов;

- заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир;

- советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александр Поплавский.

Отметим, независимыми членами набсовета утверждены финансист Шевки Аджунер, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской Terna Луиджи де Франциски и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила о повышении средневзвешенного тарифа Национальной энергетической компании "Укрэнерго".