Наличный доллар в пятницу набрал 15 копеек

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,22 гривен, а евро можно купить по 32,52 гривны.

Так, по данным украинских банков, курс покупки доллара сегодня составляет 27,25 - 28,16, продажи 28,10 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,03, продажи - 28,22 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,40, продажи 32,20 - 33,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06, продажи - 32,52 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,23, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 18 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на копейку. Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,06 гривен, а евро можно было купить по 32,48 гривен.