12:54 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206046:labazovych

Минфин привлек в бюджет 6,7 млрд грн

Министерство финансов Украины продало долларовые облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 6,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минфин привлек в бюджет 6,7 млрд грн

Как отмечается, представители Минфина привелекли долларовые ОВГЗ с погашением 18 июля 2019 года на сумму 241,76 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых.

Кроме того, Минфин отказался удовлетворять заявки на покупку облигаций под 7,50% годовых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не отказалась от намерений в 2018 году взять в долг сумму на два миллиарда долларов. Это был план на первую половину этого года.

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что в 2018 году утвержденный в госбюджете предельный размер дефицита "точно будет соблюден". При этом она высказала надежду, что удастся получить все доходы и получить все финансирование, а если нет, то Кабмин будет вынужден делать изменение в финансовом плане, чтобы соблюсти маяки. При этом Маркарова напомнила, что в последние месяцы госбюджет исполняется по доходам почти на 100%.


Поделиться
Читайте также:
 
ДФС планируют разделить на три отдельных органа В НБУ объяснили изменения в процедуре оглашения банкротства Движение по трассе Житомир-Винница временно ограничат Кабмин на следующей неделе проведет совещание по шахтерам, - Гройсман
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив