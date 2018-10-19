Минфин привлек в бюджет 6,7 млрд грн

Как отмечается, представители Минфина привелекли долларовые ОВГЗ с погашением 18 июля 2019 года на сумму 241,76 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых.

Кроме того, Минфин отказался удовлетворять заявки на покупку облигаций под 7,50% годовых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не отказалась от намерений в 2018 году взять в долг сумму на два миллиарда долларов. Это был план на первую половину этого года.

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что в 2018 году утвержденный в госбюджете предельный размер дефицита "точно будет соблюден". При этом она высказала надежду, что удастся получить все доходы и получить все финансирование, а если нет, то Кабмин будет вынужден делать изменение в финансовом плане, чтобы соблюсти маяки. При этом Маркарова напомнила, что в последние месяцы госбюджет исполняется по доходам почти на 100%.