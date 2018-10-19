22:21 19.10.2018 | Экономика | Новости
100206083:roman

КНР будет блокировать поставки молдавской свинины в регион

Китай полностью отказался закупать свинину у Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. Об этом передает Reuters.

КНР будет блокировать поставки молдавской свинины в регион

С сегодняшнего дня главное таможенное управление КНР распорядилось перекрывать все каналы закупки молдавской свинины. Те же самые ограничения по импорту касаются Болгарии, Бельгии и Японии.

Так, китайские продуктовые эксперты, в ходе изучения проб биоматериала в научно-исследовательском институте и ветеринарно-санитарной экспертизе, подтвердили информацию о заражении свиней африканским "свиным" гриппом. 

Сейчас в зараженных китайских провинциях проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, хряк убил фермера, который занимался продажей свиней.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве правоохранители на взятке задержали директора столичной "Ледовой арены" В США школьница испекла печенье из праха бабушки и угостила им одноклассников Хуг пообещал прекратить обстрелы на Востоке Украины "за час" Киберполиция задержала подростка, который занимался кражей пользовательских данных в интернете
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив