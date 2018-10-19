КНР будет блокировать поставки молдавской свинины в регион

Китай полностью отказался закупать свинину у Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. Об этом передает Reuters.
С сегодняшнего дня главное таможенное управление КНР распорядилось перекрывать все каналы закупки молдавской свинины. Те же самые ограничения по импорту касаются Болгарии, Бельгии и Японии.
Так, китайские продуктовые эксперты, в ходе изучения проб биоматериала в научно-исследовательском институте и ветеринарно-санитарной экспертизе, подтвердили информацию о заражении свиней африканским "свиным" гриппом.
Сейчас в зараженных китайских провинциях проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, хряк убил фермера, который занимался продажей свиней.