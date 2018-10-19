17:30 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин повысил цену на газ для населения

Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с первого ноября 2018 года. Соответствующие постановление сделано в рамках исполнения взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Кабмин повысил цену на газ для населения

Об этом в пятницу, 19 октября, во время экстренного заседания правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

По словам главы правительства, он с представителями МВФ начинал переговоры о повышении на 60% от текущей цены, но во время диалога нашли другой подход. Теперь цены с первого ноября вырастут лишь на 23,5%, подчеркнул Гройсман.

Стоит отметить, что повышение цены чиновники поддержали единогласно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз Украины" а октябре намерена поднять цены на газ для промышленности. Так, по сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цена поднимется на 9,4-9,7%.


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