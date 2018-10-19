Кабмин повысил цену на газ для населения

Кабинет министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с первого ноября 2018 года. Соответствующие постановление сделано в рамках исполнения взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом в пятницу, 19 октября, во время экстренного заседания правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, он с представителями МВФ начинал переговоры о повышении на 60% от текущей цены, но во время диалога нашли другой подход. Теперь цены с первого ноября вырастут лишь на 23,5%, подчеркнул Гройсман.
Стоит отметить, что повышение цены чиновники поддержали единогласно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз Украины" а октябре намерена поднять цены на газ для промышленности. Так, по сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цена поднимется на 9,4-9,7%.