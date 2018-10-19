Кабмин на следующей неделе проведет совещание по шахтерам, - Гройсман

Оно будет посвящено выплатам заработной платы шахтерам. Об этом в пятницу, 19 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства пригласил на совещание и народных депутатов и заверил их, что средства на модернизацию шахт ежегодно перенаправляют на компенсацию заработной платы шахтерам.

Уголь, который добывают шахтеры, стоит дороже, чем его можно продать. Только эту разницу мы компенсируем для шахтеров. То есть, мы не удерживаем шахты, а помогаем компенсировать эту разницу. Это не значит, что мы задолжали людям зарплату. Просто того, что они производят, не хватает им на зарплату. Здесь есть вопрос, который мы будем обсуждать по реструктуризации отрасли в целом, - пояснил Гройсман, добавив, что в следующем году на модернизацию шахт будет выделено 2,3 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о невозможности погасить долги по зарплате, хотя ранее был принят закон о выделении 1,4 миллиардов гривен. Он также уточнил, что на сегодня из этой суммы выплатили только 113 миллиардов гривен.