Эксклюзив: Выставленные предприятия для госсприватизации убыточны лишь на бумаге, — В. Данько

Искусственно не прибыльные предприятия всё же прокачивают через себя деньги, — уверяет эксперт. А их "убыточность" — механизм для занижения стартовых цен на аукционах. По его словам, в Украине отсутствует любой механизм оценки стоимости активов как это существует на международных рынках.

"Каждый потенциальный инвестор задаётся вопросом: действительно ли стоит предприятие назначенной стартовой цены. И не придет ли новое правительство, которое захочет пересмотреть «подлинность» назначенных сумм. Сейчас функционал определения стоимости перекладывается на международных советников, учреждённых согласно новым правилам приватизации. Результат их работы будет понятен после первого аукциона", — говорит эксперт.

Когда Украина реально начнет зарабатывать от приватизации госимущества смотрите в комментариях В.Данько специально для телеканала "Первый Деловой".