ДФС планируют разделить на три отдельных органа

Об этих планах замминистр сообщил во время встречи с представителями 25 бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений, которая состоялась во вторник, 16 октября.

Фискальную службу планируют разделить на органы, которые будут, соответственно, администрировать налоги, администрировать таможенные платежи и осуществлять расследование финансовых преступлений. Все органы будут находится в порядке вертикального подчинения.

По мнению чиновника, налоговая администрация должна быть полностью демилитаризирована. А вот в служба расследования финансовых преступлений должна, как минимум на треть, состоять из бывших участников АТО.

Отметим, создание на основе ДФС трех новых государственных органов является частью плана по реформированию службы. В частности, соответствующий план реформы ДФС презентовали 7 июня 2018.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в ГФС начался процесс доработки программного обеспечения, которое будет использоваться таможнями при таможенном оформлении товаров.