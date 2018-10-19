12:57 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ДФС планируют разделить на три отдельных органа

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов сообщил, что сейчас Минфин работает над идеей разделить Государственную фискальную службу на три отдельных органов.

ДФС планируют разделить на три отдельных органа

Об этих планах замминистр сообщил во время встречи с представителями 25 бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений, которая состоялась во вторник, 16 октября.

Фискальную службу планируют разделить на органы, которые будут, соответственно, администрировать налоги, администрировать таможенные платежи и осуществлять расследование финансовых преступлений. Все органы будут находится в порядке вертикального подчинения.

По мнению чиновника, налоговая администрация должна быть полностью демилитаризирована. А вот в служба расследования финансовых преступлений должна, как минимум на треть, состоять из бывших участников АТО.

Отметим, создание на основе ДФС трех новых государственных органов является частью плана по реформированию службы. В частности, соответствующий план реформы ДФС презентовали 7 июня 2018.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в ГФС начался процесс доработки программного обеспечения, которое будет использоваться таможнями при таможенном оформлении товаров.


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